Молодик вкрав авто серед білого дня

В селі Писарівка Вінницького району 18–річний хлопець викрав легковий автомобіль в місцевого 40 –річного чоловіка і намагався його продати, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області. Автомобіль марки «Рено-Трафік» знаходився на подвір’ї домогосподарства і як стало відомо, чоловік випадково забув витягнути з автівки ключі.

Потерпілий розповідає, що почув як завелася машина і вибіг на вулицю, але затримати викрадачів не встиг. Чоловік зателефонував до міліції, і правоохоронці одразу ввели план «перехват».

Викрадений автомобіль виявили наступного дня в Літинському районі.

Як розповів начальник Вінницького райвідділу міліції Павло Кукурудза, працівники карного розшуку по «гарячих» слідах встановили особу підозрюваного та незабаром його затримали. Зловмисником виявився 18 – річний односелець потерпілого. Хлопець навчається в одному з Вінницьких ВУЗів. Підозрюваний раніше не був судимий і не потрапляв в поле зору правоохоронців. З його слів, автомобіль він викрав для того, щоб продати і заробити гроші.

Наразі за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.