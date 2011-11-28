Четверо отруїлися чадним газом

28 листопада близько 6 години ранку до реанімаційного відділення Калинівської ЦРЛ було доставлено чотирьох жінок, які мешкають за однією адресою у райцентрі. 57-річній калинівчанці та її 2-річній внучці медики поставили діагноз «отруєння чадним газом середньої важкості», а у 28- та 18-річної потерпілих стан здоров’я дещо кращий. Як повідомили у місцевому райвідділі МНС, усім чотирьом лікарі провели профілактичні заходи та відпустили додому. Причини події встановлюються, за попередньою версією, отруєння сталося через несправність газового котла. На час проведення перевірки будинок відключили від газопостачання.