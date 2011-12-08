У Вінницькій філармонії буде „звуковий дощ” Сергія Грінченка

Відомий баяніст-віртуоз Сергій Грінченко сьогодні, 8 грудня, дасть у Вінниці концерт. У Вінницькій філармонії він виконає твори сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів.

У музичних колах Сергія Грінченка називають одним з кращих представників української баянної школи. У його руках баян чарує переливами й несподіваними інтонаціями. Особливо зачаровує в його грі незвичайна для баяністів і неповторна „бісерна" гра, немовби пальці музиканта струшують на клавіатуру краплини звукового дощу.

Доля була до нього прихильною. Після Полтавського музичного училища, де він опановував секрети майстерності у педагога Шкарбана, продовжив навчання у Київській державній консерваторії у класі народного артиста України Миколи Різоля. Після закінчення її на “відмінно” Сергій Грінченко став солістом столичної філармонії.

За рік до цього, у 1977-му, став лауреатом Всесоюзного конкурсу, а в 1982-му одержав золоту медаль Міжнародного конкурсу в Ансі (Франція). Доцент Національної музичної академії імені Петра Чайковського.

У творчому доробку віртуоза — сольні програми, виступи з квартетом баяністів, провідними оркестрами та диригентами. Має чимало записів на радіо і телебаченні, а також два компакт-диски з творами українських та зарубіжних композиторів.

Всюди, де музикант побував (а це країни Європи, Латинської Америки, Азії і навіть Африки), його визнавали як одного з найкращих представників української баянної школи, а виступи зарубіжна преса називала сенсаційними.

Він сформував новий квартет баяністів Національної філармонії України у 1992 році. Нині в ньому грають його учні — Роман Молоченко, Ігор Саєнко, Олег Шиян. У 1999-му колектив отримав Першу премію на Міжнародному конкурсі “Citta di Castelfidardo” в Італії.

На Міжнародному фестивалі-конкурсі “Music World” в Італії у 2001 році Сергій Грінченко став володарем Гран-прі. Указом Президента України у 2003-му його нагороджено орденом “За заслуги” ІІІ ступеня та почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

З 2001 року Сергій Грінченко –доцент кафедри народних інструментів Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

У програмі сьогоднішнього концерту Грінченка є твори П. Чайковського, Д. Скарлатті, А. П'яццоли, а також етюди авторства самого майстра гри на баяні. Концерт відбудеться в рамках циклу ”По чорному і білому” з програми „Браво, маестро! Початок концерту – о 18-30 (ККЗ „Плеяда”).