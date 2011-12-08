Калетнік запевняє, що мораторій на продаж землі буде до 2013 року

Як передає УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій КАЛЕТНІК сьогодні на брифінгу повідомив, що в Комітеті доопрацьовано для розгляду в першому читанні проект закону «Про ринок землі».

За його словами, в законопроекті передбачено запровадження ринку землі з січня 2013 року. Він додав, що в законопроекті пропонується, щоб покупцями землі були тільки громадяни України і держава. «Держава виступає покупцем у статусі органів місцевого самоврядування і органів місцевої влади», - додав він.

Народний депутат наголосив, що передбачається створення Державного земельного банку. Г.КАЛЕТНІК підкреслив, що в законопроекті передбачено, що одна особа зможе купити не більше 100 га землі.

Він також поінформував, що даним законопроектом пропонується обмежити оренду земель на території одного району і однієї області. За його словами, фізична чи юридична особа зможуть орендувати в районі не більше 6 тис. гектарів землі і в області – не більше 5% земель сільгосппризначення.

При цьому він додав, що дана особа має бути обов’язково зареєстрована за місцем розташування землі.

Водночас голова профільного комітету звернув увагу, що при тому, що в законопроекті передбачено запровадження ринку землі з 2013 року, але вже з дати ухвалення закону землі не сільськогосподарського призначення продаватимуться на аукціонах.

Г.КАЛЕТНІК висловив сподівання, що парламент до кінця сесії (поточна сесія закінчується в середині січня 2012 року – УНІАН) ухвалить даний законопроект як закон.

На уточнююче запитання журналістів, що буде в період з 1 січня 2012 року (з цієї дати закінчується мораторій на продаж землі сільгосппризначення – УНІАН) до дати підписання Президентом України ухваленого ВР закону, Г.КАЛЄТНІК відповів, що не буде нічого, бо продаж землі сільгосппризначення буде неможливим, оскільки немає механізму продажу землі.