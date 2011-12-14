У Козятинському залізничному училищі навчатимуть транспортних логістів

На базі Козятинського вищого професійного училища залізничного транспорту відбулося засідання учасників Асоціації державних ПТНЗ України залізничного профілю. Під час засідання презентовано створення інформаційного порталу Асоціації державних закладів профтехосвіти України залізничного профілю, порушено питання про створення центрів підвищення кваліфікації викладачів. Окрім того, розглянуто питання про відкриття нових спеціальностей, як-от: «Транспортний логіст» та «Логіст складського господарства», які є більш конкурентоспроможними в умовах реформування Укрзалізниці.

Учасники зібрання ознайомилися із матеріально-технічною базою Козятинського залізничного училища. Особливу зацікавленість членів Асоціації виклала програма-тренажер з управління локомотивом та усунення несправностей «ZDSimulator», розроблена творчою групою училища на чолі з інженером-програмістом одного із підприємств Південно-Західної залізниці В'ячеславом Усовим. Програма імітує дії помічника машиніста під час руху поїзда або локомотива, інтерактивна мультимедійна система створює віртуальну модель кабіни електровоза чи тепловоза та модель місцевості, по якій проходить залізниця.

Водночас, за ініціативи директора Козятинського МВПУЗТ Андрія Стецюка творча група викладачів і майстрів училища працює над підключенням діючої електричної схеми електровоза ВЛ-80Т та ланцюгів управління і пневматичної схеми тепловоза М62У до комп'ютерного обладнання.

- У результаті використання таких новітніх технологій і методик навчання підвищилась якість знань учнів до 85% для достатнього і високого рівнів. А це, у свою чергу, сприяє зростанню кількості висококваліфікованих випускників і робить їх конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, - підсумував Андрій Стецюк.