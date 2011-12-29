У Вінниці цокали підбори та "дзвеніли шпори"

У Вінниці вперше за ініціативи телерадіокомпанії “ВІНТЕРА” та військової частини А 2656 відбувся Офіцерський бал.

Про це повідомила Вінницька обласана телерадіокомпанія “ВІНТЕРА”.

Танцювали пари під музику оркестру Центру військово-музичного мистецтва “Крила України”. Місце проведення балу — Будинок офіцерів.

Перші традиції балу виникли у 12 столітті — на зорі лицарства. Час вніс свої корективи, але окрім головних дійових осіб — чоловіків у парадних мундирах та жінок у вишуканих сукнях, живої музики духового оркестру, основним став звичай танцювати на балу мазурку, вальс, польку, полонез та французьку кадриль.

Офіцерський бал далеко не перший спільний проект телерадіокомпанії “ВІНТЕРА” та командування ПС, зокрема в.ч А2656. Проте подібне величне й святкове дійство провели вперше. Бал не просто розвага — це школа хороших манер, практика етикету, своєрідний університет культури в спілкуванні між дамою та кавалером. А запровадження традиційності їх проведення стане не тільки відродженням гарного звичаю активного відпочинку військових та гостей балу, а й ще однією з візитівок Вінниці — із своїми правилами та родзинками проведення. А задля участі у балах до столиці ПС приїжджатимуть з усієї України.