Вінницькі шосейники – другі в Україні!

У Кіровограді відбувся чемпіонат України з велокросу, в якому взяли участь близько 250 спортсменів з більшості регіонів країни. Всі 6 вінницьких учасників стали призерами. Три медалі вони виграли у заліку серед дорослих. Зокрема, Дмитро Титаренко став срібним призером, а Надія Коваленко та Сергій Болтак – чемпіонами України. Відзначились і наші юнаки: Володимир Глущенко, Аліна Бабій і Тетяна Мельник виграли бронзові нагороди .Всі вони – вихованці ДЮСШ № 3 Вінницького міського спорткомітету.

– Командного заліку на турнірі не було, але за неофіційним підрахунком (за очками) вінницька збірна посіла друге місце, позаду лише кіровоградської команди, – повідомив тренер з велоспорту ДЮСШ № 3 Вінницького міського спорткомітету Володимир Липкань. – Це закономірний результат, адже у складі нашої збірної є володар найбільшого рейтингу серед велосипедистів України – Дмитро Титаренко. Він є кандидатом на участь на Олімпіаді-2012 з маунтенбайку (гірський велоспорт). Чи поїде Дмитро до Лондону, стане зрозумілим після Кубку світу, де він має увійти до першої десятки (на попередньому Кубку був 13-м).

Довідка УНІАН. Дмитро Титаренко – майстер спорту міжнародного класу. 20 років. Студент 4-го курсу Вінницького педуніверситету.