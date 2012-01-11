75-річчя з Дня народження Євгена Гуцала вшанують у "Тімірязєвці"

В обласній бібліотеці ім.К.Тімірязєва до 75-ої річниці від Дня народження нашого земляка, письменника Євгена Гуцала, триває виставка-ювілей „Неперевершена проза Євгена Гуцала”.

Як повідомили у відділі літератури та інформації з питань краєзнавства, виставка триватиме до 15 січня. В обласній дитячій бібліотеці ім.І.Франка також проводять заходи з нагоди вшанування славетного земляка. Також там відбувся перегляд літератури „Грані щедрого таланту”.

Народився Євген Гуцало 14 січня 1937 р. в с. Старому Животові (нині — Новоживотів) Оратівського району Вінницької області в родині сільських учителів. Світ дитинства, розтерзаний і водночас незмірно поглиблений великою трагедією війни, становить джерельну основу його творчості. До цього світу знову й знову повертається письменник на різних етапах свого літературного шляху. Перша книжка - «Люди серед людей».

У 1960-ті роки, поряд із ліричними оповіданнями, етюдами, замальовками, поезіями у прозі, з'являються друком дві повісті Є. Гуцала — «Мертва зона» (1967) та «Родинне вогнище» (1968, інша назва — «Мати своїх дітей»). На початку 1970-х років виходять друком лірико-психологічна повість «Дівчата на виданні», дилогія «Сільські вчителі» та «Шкільний хліб».

Поважну частку творчого доробку письменника становлять твори для дітей: «Олень Август» (1965), «З горіха зерня» (1969), «Дениско» (1973), «Саййора» (1980), «Пролетіли коні» (1984). Дві останні книжки удостоєні Шевченківської премії.