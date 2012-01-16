До завершення кастингу на «Міс Вінниця 2012» залишились лічені дні

У Вінниці шукають дівчину, яка гідно представить наше місто на національному конкурсі краси «Міс Україна» у березні цього року.

До19 січня вінницький міський палац мистецтв «Зоря» приймає заявки від незаміжніх дівчат на участь у ювілейному п'ятнадцятому конкурсі краси «Міс Вінниця-2012». Відбірковий кастинг проходитиме 20 січня, у вінницькому палаці мистецтв «Зоря». 16 найвродливіших вінничанок, за версією журі, з 22 січня розпочнуть підготовку до фіналу конкурсу. З ними працюватимуть перукарі, візажисти, стоматологи і хореограф Сніжана Байделю́к.

З 1 лютого усі бажаючі зможуть також взяти участь у виборі переможниці в номінації «Міс Internet». Для цього потрібно проголосувати за одну з фіналісток на сайті http://www.miss.vn.ua.

Переможниця конкурсу отримає ексклюзивну срібну корону від генерального спонсора - ювелірного центру «Diadema», дарунки від головного мецената - дизайнерського будинку сантехніки і плитки «Гассиб», путівку на двох для відпочинку, а також представлятиме наше місто 31 березня 2012 на національному конкурсі краси. Загальний призовий фонд ювілейного конкурсу краси складає більш ніж 50 тис.грн.