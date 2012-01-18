Дворічного хлопчика визволяли з зачиненої квартири рятувальники
17:31, 18 січня 2012Вінниця
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Випадково зачинив батько
Чимало сивого волосся додалося батьку дворічного хлопчика, котрого той випадково зачинив у власному помешканні.
Малюк залишився у квартирі сам, і з огляду на вік самотужки не міг відчинити двері.
Як повідомило УМВС у Вінницькій області, батько дістатися до дитини не міг, позаяк квартира знаходиться на п'ятому поверсі. Довелося викликати рятувальників.
Шестеро фахівців у присутності дільничого допомогли відкрити двері, скриставшись підручними засобами.
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