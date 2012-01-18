Дворічного хлопчика визволяли з зачиненої квартири рятувальники

Чимало сивого волосся додалося батьку дворічного хлопчика, котрого той випадково зачинив у власному помешканні.

Малюк залишився у квартирі сам, і з огляду на вік самотужки не міг відчинити двері.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, батько дістатися до дитини не міг, позаяк квартира знаходиться на п'ятому поверсі. Довелося викликати рятувальників.

Шестеро фахівців у присутності дільничого допомогли відкрити двері, скриставшись підручними засобами.