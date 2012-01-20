Чому зірки легкої атлетики не приїхали до Вінниці?

У вінницькому манежі «Колос» за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України відбувся традиційний Всеукраїнський турнір з легкої атлетики «Кубок Поділля». Змагання зібрали юнаків і дівчат з Хмільницької, Житомирської, Рівненської, Вінницької та Кіровоградської областей. Командного заліку не було.

А в особистому заліку, за словами старшого тренера збірної Вінниччини з легкої атлетики Василя Митурича, у першу чергу відзначився Назар Ткачук з Костополя (Рівненська область). У бігу на 400 метрів він ледь не побив рекорд Кубка Поділля (не вистачило лише однієї десятої секунди), який встановив вінницький учасник Олімпіад Михайло Книш.

Цього разу у рамках Кубка Поділля не було традиційних комерційних стартів, які збирали найсильніших легкоатлетів країни.

– Це пов’язано з тим, що Федерація легкої атлетики України зобов’язала провідних спортсменів виступити 27–28 січня на Кубку України у Запоріжжі, – пояснив Василь Митурич. – Тому вони готуються саме до цих стартів. Серед наших лідерів змагання у Запоріжжі дозволили пропустити лише олімпійській чемпіонці з багатоборства Наталії Добринській. Зрозуміло, що за таких умов не було сенсу проводити комерційні старти.