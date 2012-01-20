У 2012 році місцеві бюджети розподілять кошти на дороги самостійно

У 2012 році передбачено більше 76 млн. грн. субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам Вінницької області на будівництво, реконструкцію, ремонт та реконструкцію вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах.

Про це на брифінгу 19 січня сказав голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА.

За його словами, в 2012 році Урядом враховані пропозиції області про розподіл субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах.

«З 1 січня 2012 року кошти перераховуються щомісячно безпосередньо на рахунки територіальних громад. Відтепер на місцях зможуть самостійно вирішувати проблемні питання розвитку транспортної інфраструктури. Для Вінницької області передбачена ця субвенція в сумі більше 76 млн. грн.», - зазначив Микола Джига.

