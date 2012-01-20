Валерій Нонік представив нових керівників міліції в районах

На засіданні колегії УМВС у Вінницькій області за підсумками роботи відомства у 2011 році начальник УМВС генерал-майор міліції Валерій Нонік уознайомив присутніх із кадровими змінами в районних органах міліції області.

Про це повідомила СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Зокрема, в останні дні минулого року призначено начальниками Чечельницького РВ підполковника міліції Побережнюка Василя Миколайовича та Іллінецького РВ підполковника міліції Гомона Володимира Олександровича.

Тимчасове виконання обов’язків начальника Томашпільського РВ покладено на полковника міліції Мельника Сергія Васильовича.

За словами начальника УМВС, уже досить тривалий час відбувається реформування системи МВС та орієнтував підлеглих на формування та збереження професійного ядра в підрозділах, закріплення фахівців на основних напрямках роботи, недопущення плинності кадрів.

Валерій Нонік звернув увагу керівників на те, що проведення навчань у системі службової та професійної підготовки повинне перебувати на особистому контролі кожного керівника. Для підвищення кваліфікації працівників міліції буде відновлена «школа професійної майстерності», для цього на Вінниччині є навчальна база, одна з найкращих в державі.