До Дня Соборності і Свободи у вінничан просили толерантності

В приміщенні Вінницької ОДА та обласної ради відбулися святкові урочистості з нагоди Дня Соборності і Свободи, участь в яких взяли держслужбовці міста Вінниця та районів області.

- В 2012 році буде якісне оновлення, - говорить заступник губернатора Любов Спірідонова. – Пріоритетами стануть інновації та інвестиції в людський капітал. Основні пріоритети – якісна освіта та доступна медицина.

Крім того, за словами Любові Спірідонової, держава має спиратися на високий рівень громадянської довіри й толерантності.

Разом з тим Україна, за повідомленням видання Українська правда, з посиланням на щорічну доповідь правозахисної організації Freedom House, зробила крок назад щодо дотримання політичних прав та громадянських свобод. Так, згідно з рейтингом, рівень політичних прав в Україні понизився на одну сходину з 3 на 4. Рівень громадянських свобод залишився незмінним на позначці 3.

Україна у 2012 році, згідно з Указом Президента, святкує День Соборності і Свободи як єдине свято. За вагомий особистий внесок у справу консолідації українського суспільства, розбудову незалежної демократичної соціально-правової держави та з нагоди цього свята обласні керманичі нагородили 42 кращих представника громадськості області почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради.

Найбільше нагород цього року отримали освітяни, представники культури, громадських організацій та сільські голови. Отримали відзнаку депутат Вінницької міської ради кількох скликань Володимир Савельєв, депутат Вінницької обласної ради – Анатолій Ворона. А найбільше грамот дісталися представникам влади з Могилів-Подільщини – міському очільнику Могилева-Подільського Петру Бровку, голові районної ради – Олегу Антонюку та одному з сільських голів району.