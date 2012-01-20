В центрі народної творчості можна побачити 24 зображення Мамая

У Вінницькому обласному центрі народної творчості 20 січня розпочала роботу персональна виставка заслуженого майстра народної творчості Івана Горобчука.

Ця виставка ювілейна, 20-та, її він презентує під назвою „Художник і образ”. Виставка однієї картини – така ідея задуму автора виставки, а експозиція її складається з 24-х картин із зображенням Козака Мамая.

Іван Горобчик, зобразивши козака Мамая в різних життєвих ситуаціях, відтворює український характер, образ волелюбності, стійкості та невмирущості українського народу і ділиться з нами своїм баченням та розумінням улюбленого народом образу.

Виставка триватиме до 6 лютого, за адресою вул.А.Артинова, 33.

Довідка УНІАН. Іван Горобчик має у своєму творчому доробку понад 2000 картин, які презентувались на міжнародних, всеукраїнських, обласних і 19-ти персональних виставках. В січні 2010 І.Горобчука обрано головою Вінницького обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

