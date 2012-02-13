За втраченого на війні в Афганістані сина матір отримує 50 гривень

Представники Спілки учасників бойових дій Афганістану допомагають своїм побратимам. Адже ні для кого не секрет, що соціальні гарантії від держави залишають бажати кращого.

Зокрема, голова Спілки ветеранів Афганістану у Вінницькій області Петро Кирилішин зазначає, що йому достеменно невідомо, як нараховуються пенсії ветеранам його громадської організації. Натомість представники Спілки ведуть постійний діалог з представниками влади і чиновниками пенсійного фонду.

Сьогодні під час зустрічі з головою Вінницької ОДА представники громадських організацій учасників бойових дій на території інших держав говорили про співпрацю з метою забезпечення соціальних гарантій ветеранам Афганістану в рамках підписаної угоди.

«На Вінниччині проживають 3600 воїнів-інтернаціоналістів, з них - 490 інвалідів», - зазначив Микола Джига. «Живими з Афганістану не повернулись 142 наших земляки», - додав він. Влада зобов’язана оточити таких людей і їх сім’ї увагою і турботою, переконаний голова облдержадміністрації.

- На Вінниччині поховано 140 осіб, що виконували свій інтернаціональний обов’язок в Афганістані, серед загиблих – одна жінка, - говорить Петро Кирилішин. – Двоє осіб пропали безвісти – рядовий Данилюк і прапорщик Аркат.

Традиційно цього року Спілка вітатиме й матерів загиблих воїнів, - говорить член виконкому Спілки учасників бойових дій в Афганістані міста Вінниця Григорій Цирканюк. – Сьогодні мати за свого загиблого сина отримує 50 гривень, і тому ми намагаємося власними силами допомагати цим жінкам. Ми намагаємося зустрічатися і обмінюватися думками, простягати руку допомоги один одному. Зокрема, в 2011 році ми поховали свого побратима, від якого відмовилась його родина. Іншому ми ще за життя влаштували особисте життя – тепер людина має сім’ю, роботу і заслужені умови для людського існування.

Піднімають представники воїнів-афганців і проблему медикаментозного обслуговування, адже почасти допомога виявляється сміхотворною, коли 300 пільгових гривень на обслуговування одного ветерана часто позбавляє можливості звернутися за соціальною медикаментозною допомогою іншого.

Не менш важливим для громадської організації учасників бойових дій в Афганістані є виховання сучасної молоді в дусі патріотизму так, як це, наприклад, відбувається в Білорусі, де до цього часу біля Меморіалів пам’яті стоїть почесна варта.

