На Вінницьких Хуторах землю розпаювали законно

Прокуратура Вінницької області в результаті проведених перевірок, які тривали місяць, не виявила порушень за зверненнями жителів села Вінницькі Хутори, які заявляли про незаконность розпаювання землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник прокурора Вінницької області Олег ХОМЕНЧУК.

Він нагадав, що така перевірка була проведена у повному обсязі ще у 2008 році відповідною виїзною бригадою працівників Генеральної прокуратури, і, за результатами перевірки, порушень не виявлено. «Тоді дорога перекривалась кортежу Президента, і уся перевірка проходила під контролем Президента», - сказав О.ХОМЕНЧУК.

За його словами, 10 січня 2012 року заявниками піднімались ті самі питання, що й 4 роки тому. «Людина, яка роздяглась перед приміщенням прокуратури, вважає, що йому недодали 0,004 га землі. Ми перевіряли це питання, і перевіркою було встановлено, що ця земля, на яку претендує чоловік, йому ніколи не належала і не належала його сину», - повідомив О.ХОМЕНЧУК.

Як сказав представник прокуратури, були перевірені й люди, які, за словами заявників, незаконно отримали паї. «За результатами перевірки жоден з перерахованих, яких підозрювали у незаконному отриманні землі, напряму земельну ділянку не отримав – вона є або подарованою, або вони її купили», - пояснив О.ХОМЕНЧУК.

Звернення щодо перевірки стосувалось і питання неправильного розпаювання землі. «Моя думка, що за цими людьми стоять ще люди, які хочуть біля Вінниці отримати землю і піднімають ці скандали. Тому що перевіркою питань щодо проведення розпаювання землі ми теж порушень не знайшли, про що їм (заявникам - УНІАН) неодноразово повідомляли», - сказав О.ХОМЕНЧУК.

Ще одній активістистці, яка зверталась щодо перевірки законності розпаювання землі, у прокуратурі порадили звернутись до суду, адже ще у 90-х роках питання, хто отримає паї, вирішували на зборах пайовиків. «Ми перевірили все. Якщо хтось із людей вважає, що когось образили і не надали землю, то є відповідний порядок і є суд, який може вирішувати ці питання», - сказав заступник прокурора.

Він додав, що «на сьогодні за цими зверненнями жодної кримінальної справи не порушено».

Як повідомляв УНІАН, ініціативна група 10 січня 2012 року провела пікетування прокуратури Вінницької області. Тоді двоє жителів цього села роздяглись до пояса і вимагали зустрічі з прокурором області. Питання стосувалось землі, яка, за словами протестувальників, незаконно передана колишньому сільському голові ще у 90-х роках.

Учасників акції прийняв прокурор Вінницької області Олександр МРИХІН. Жителі Вінницьких Хуторів вимагали від нього порушення кримінальної справи з цього питання.

У разі ігнорування їхніх звернень на місцевому рівні частина жителів села Вінницькі Хутори мала намір перекрити дороги у Києві біля Кабінету міністрів та Генеральної прокуратури України.