Вінницький винахідник виготовив для архіву унікальний апарат

Апарат, який може сканувати рідкісні документи не пошкодивши їх винайшов вінничанин Василь Величко. Винахідник зробив унікальний сканер практично з того, що було під руками. Але коли його установку побачили спеціалісти відомої поліграфічної компанії, були у захваті і назвали цей винахід перспективним. Однак досі свій апарат майстер не запатентував. Причина банальна: нестача грошей. І устрій, який обійшовся всього у три тисячі гривень, може стати надбанням великих корпорацій.

Меблева фурнітура, звичайний фотоапарат і декілька запчастин з магнітофону - це вся начинка унікального сканера, який винайшов вінничанин Василь Величко. Зробити незвичний копіювальний апарат майстра змусила безвихідь. Вінницькому обласному архіву потрібен був пристрій, який би був бережливим до рідкісних документів, і міг би їх копіювати.

Система настільки стала ефективною, що за день майстер може копіювати книгу у декілька сотень сторінок. Найстаріша, яку сканував Василь Величко, 1767 року, - метрична католицька книга. Саме такі раритети пріоритетні для збереження.

Вінницький архів зберігає тисячі екземплярів рідкісних документів. Більшість із-за їх давності намагаються не видавати поціновувачам історії. Електроні копії - це порятунок для працівників архіву. А ті сканери, які пропонують великі корпорації, дорогі. Апарат Василя Величка, який він зробив за два місяці, став справжньою знахідкою.