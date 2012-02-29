Вінницьким селянам гроші за здане молоко даватимуть на руки

Як відомо, Вінницька область обрала своїм пріоритетом у тваринництві молочнотоварне виробництво. Підтвердженням того стали укладені угоди з республікою Білорусь щодо реалізації інвестиційних проектів в галузі молочнотоварного виробництва.

- Там де є молочнотоварне виробництво, там господарство має прибутки, - зазначав голова Вінницької ОДА Микола Джига під час зустрічі з делегацією республіки Білорусь на Вінниччині. - Ми взяли курс на розвиток молочнотоварного виробництва.

Фахівці з області за минулий рік вивчили досвід США, штат Вісконсин, де за рік доять 11 мнл. тонн молока промисловим засобом і отримують прибутки 65 млрд. доларів тільки на молоці. У нас для цього є усі можливості, ми просто дуже неефективно використовуємо наші ресурси. Крім того, наші фахівці побували в Голландії, Франції, Ізраїлі і в Білорусі. І ми дійшли висновку, що найкращий варіант, найбільш прийнятний для нас – це білоруський варіант: там не втратили господарство, не розпаювали землю, зберегли і переформатували його.

Проте, як повідомляв Держстат, в 2011 році виробництво молока скоротилось саме в господарствах населення, а загальне виробництво молока у Вінницькій області в сільськогосподарських підприємствах скоротилося в 13-ти районах – найбільше в Жмеринському (у 2,4 раза) та Немирівському (на 23,6%).

Сьогодні, 29 лютого, на засіданні Уряду прем’єр-міністр Микола Азаров доручив розробити простий і прозорий механізм державної підтримки молочного тваринництва, щоб дотацію отримували безпосередньо селяни, які здають молоко.

Про це повідомвив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Доручаю Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів розробити простий, зрозумілий і абсолютно прозорий механізм дотацій, коли гроші без будь-якої бюрократичної тяганини, чітко у визначений термін попадають селянину в руки», - дав завдання Микола Азаров.

За його словами, «порядок має бути простий: здав молоко – отримав підтвердження його якості – отримав квитанцію – і в кінці місяця отримав гроші».

Микола Азаров наголосив, що для сімей, які тримають корів, продаж молока – дуже важлива і постійна стаття доходу. І тому при зниженні закупівельних цін, люди почали втрачати від 30 до 70 копійок на літрі молока: «Це відчутний удар по сімейних бюджетах. І водночас втрата зацікавленості тримати корів. Адже доходи інколи вже не покривають витрати». За словами Глави Уряду, продовження такої тенденції загрожує також тим, що селяни почнуть «скидати» поголів’я. «А це абсолютно неприйнятно», - наголосив він.

«Дотацію на літр молока повинні отримувати самі люди, у власні руки», - наголосив Микола Азаров.

Довідка УНІАН. В 2011 році у Вінницькій області введено в експлуатацію 3 комплекси по промисловому виробництву молока – усього на 2430 корів. Також розпочато будівництво ще трьох комплексів на 2900 голів. Проводиться реконструкція 16-ти молочно-товарних ферм. До 2015 року на Вінниччині в галузі тваринництва планується зреалізувати 45 інвестиційних проектів, в тому числі в молочному господарстві – 39.