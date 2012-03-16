З виробленого на Вінниччині росіян найбільше цікавить горілка

Протягом січня 2012р. країни СНД забезпечували 34% зовнішньоторговельного обороту області (20362 тис.дол.). В загальному обсязі експорту товарів їх доля склала 37%, в імпорті – 28%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяги експорту товарів зменшились на 30,8%, а обсяги імпорту збільшились на 27,4% і склали, відповідно, 14956 та 5406 тис.дол.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Серед зазначених країн найважливішим торговельним партнером традиційно залишається Російська Федерація. Її зовнішньоторговельний оборот складає 11526 тис.дол. При цьому, обсяги експорту становили 8430 тис.дол., а імпорту – 3096 тис.дол.

До цієї країни експортувались, в основному, алкогольні і безалкогольні напої (3 тис.дал.), соки з плодів (978 т), готові та консервовані продукти з риби (712 т), маргарин (180 т), продукти переробки плодів і овочів (135 т), олія соняшникова (69 т), каолін (5 тис.т), гравій і щебінь (28 тис.т), паркет щитовий (348 т), дроти з недорогоцінних металів (324 т), а також – яловичина (17 т), свіжі плоди (19 т), насіння і плоди олійних рослин (19 т), засоби для прання (18 т), лічильники (5416 шт), насоси (2287 шт) і електричні водонагрівачі (1832 шт). Основними статтями імпорту із Російської Федерації є мінеральні добрива (5 тис.т), засоби для прання (219 т) і папір та картон (103 т).

Другою за обсягами зовнішньоторговельного обороту (3565 тис.дол.) є Білорусь. Серед експортованих до Білорусі товарів вагоме місце займають плоди і соки фруктові (343 т), макуха та інші тверді відходи, одержані при виробництві рослинних жирів і олії (8 тис.т), штукатурні матеріали, цемент (2 тис.т) та дріт з вуглецевої сталі (на 149 тис.дол.); а серед імпортованих із неї – плити для приготування їжі (645 шт), холодильники (1,5 тис.шт) і машини пральні (382 шт).

Зовнішньоторговельний оборот Молдови становить 2592 тис.дол. Основу експорту до Молдови становили борошно пшеничне (894 т), маргарин (197 т), плоди приготовлені або консервовані іншим способом (179 т), інші харчові продукти (на 291 тис.дол.) та молоко і молочні продукти (146 т), а імпорту з неї – насіння соняшнику (40 т) та вироби з чорних металів (803 т).

Ще одним важливим партнером є Казахстан. Обсяги експорту товарів склали 661 тис.дол., а імпорту – 767 тис.дол. Це єдина країна серед країн СНД, зовнішня торгівля якої має негативне сальдо, тобто, з Казахстану більше імпортувалось товарів, ніж експортувалось до нього. До Казахстану поставлялись, в основному, спирт етиловий (2120 дал. на суму 349 тис.дол.) і сільськогосподарське обладнання (на 189 тис.дол.), а отримували від нього прокат плоский стальний (332 т) та продукти неорганічної хімії (400 т).

Крім того, експорт товарів здійснювався до Азербайджану (продукти із рослинних та тваринних жирів, молочна сироватка та сири всіх видів, насоси для рідин та лісоматеріали на 757 тис.дол.), Вірменії (олія соняшникова, маргарин, обладнання для обробки ґрунту і засоби для прання на 256 тис.дол.), Туркменістану (борошно пшеничне на 24 тис.дол.), Киргизстану (готова або консервована риба, соки з плодів, мінеральні води і інші безалкогольні напої та обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв на 128 тис.дол.) та Узбекистану (олія соняшникова та плити деревостружкові на 83 тис.дол.).

Обсяги експорту готової продукції, виготовленої з іноземної давальницької сировини, становили 1153 тис.дол. Увесь обсяг зазначеної продукції припадав на дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них і електричні машини та устаткування, які експортувались до Російської Федерації.