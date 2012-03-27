У Вінниці презентують писанкове диво

28 березня у великій виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею відкриється виставка «Великоднє диво». Писанки з народної скарбниці Вінниччини і портретна фотогалерея майстрів.

На виставці презентовано писанки за різновидами техніки виконання: воскові, шкрабанки, дряпанки (скробанки); мальованки; керамічні писанки. Також до уваги відвідувачів представлять авторські писанки на видутих яйцях, дерев'яні; крейдяні; із тканини, ниток; бісерні, різьблені, інкрустовані; травлені – протравлені кислотою (техніка відбілювання); з природних матеріалів – зернівки (із зерна, насіння тощо); християнські (церковні, монастирські – з релігійними сюжетами і символікою).

Подільська писанка – унікальне явище національної культури України, у якому народ виявив свій мистецький хист, здатність до творчого осмислення та художнього узагальнення навколишнього світу. Це – малодосліджене джерело знань про світоглядні уявлення українців, продовжує захоплювати науковців і надихати до творчості майстрів сучасності.

Філософсько-поетичне світосприйняття наших предків, пошанування і звеличення природи було настільки могутнім, що традиція розписування писанок донесена до нашого часу крізь тисячоліття і майже незмінно живе і в наш час. Найбільше розмаїття варіантів орнаменту та найархаїчніші його риси репрезентує Поділля. Тут домінують спіральні, хрестові, ромбічні елементи, геометризовані «вазони», накреслені суворо і велично.

Сподіваємось, виставка «Великоднє диво», що розпочне роботу 28 березня, стане справжнім путівником у чарівному світі подільської писанки, розкриє перед відвідувачами секрети виготовлення цього оберегу і незмінного символу Паски та спонукає створити «Великоднє диво» власноруч.

Відвідувачі виставки зможуть прослухати лекції про таємничий світ орнаменту (знаково-символічну мову писанок нашого краю) та про майстрів писанкарства Вінниччини.

Виставка проводиться в рамках проекту «Митці Вінниччини — до ювілею області» і триватиме до 22 квітня 2012 р.