Тяжилівку назвали чистою

Головний санітарний лікар міста Вінниці Олександр Сорочан повідомив, що нарешті припинено забруднення річки Тяжилівки, що протікає у мікрорайоні Тяжилів.

- У листопаді минулого року ми остаточно встановили джерело забрудення Тяжилівки, - говорить Олександр Павлович. - Це була труба, яка залишилась від колишнього гіганта хімічної промисловості “Хімпрому”. Трубу ми затампували і останні півроку вели спостерження за самочищенням річки. Оскільки вона проточна і під час руху насичується киснем, то останні дослідження показали, що Тяжилівку можна віднести до відносно чистих річок.

На теоиторії міста Вінниці нараховується 54 водойми і десятки річок та струмків.