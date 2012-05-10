«Вінницькі Блискавки» залишились без медалей

Жіноча баскетбольна команда «Вінницькі Блискавки» провела завершальні матчі чемпіонату України з баскетболу першій лізі сезону 2011/2012 років. Ще до їх початку став відомий чемпіон країни - це «Університет» (Івано-Франківськ).

«Блискавки» мали шанс завоювати «бронзу», якби б здолали «Університет» двічі. Але команди обмінялись перемогами – 67:72 на користь гостей (динаміка рахунку по чвертях – 15:20, 41:43, 56:59, 67:72) і 74:73 (13:13, 37:36, 49:54, 74:73).

У підсумку «Блискавки» посіли 4-е місце серед 14 команд. Срібним призером чемпіонату стала інша команда з Івано-Франківська – ДЮСШ № 2. Бронзові медалі у «ДВУФК – СДЮШОР № 5» (Дніпропетровськ). До речі, і срібний, і бронзовий призер також програли «Вінницьким Блискавкам».

– Клас провідних команд першої ліги, як видно було із наших зустрічей з призерами – приблизно дорівнює нашому, – сказав головний тренер «Вінницьких Блискавок» Олександр Аносов. – Не зважаючи на відсутність медалей, вважаю сезон успішним. Адже ми грали у фінальному етапі, причому здолали і чемпіона, і призерів. На жаль, нам бракує коштів для досягнення високих результатів. Баскетболістки в нашій команді високого класу. І їх можуть переманити до себе команди з вищим рівнем фінансового забезпечення. Поки нас в основному підтримує лише спорткомітет Вінницької міської ради. Чекаємо допомоги з боку обласних спортивних керівників, обласної федерації волейболу і спонсорів.



