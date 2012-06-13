20 червня Вінниця буде без води

20 червня у Вінниці обмежать подачу води. Про це повідомляє підприємство «Вінницяводоканал». Припинення подачі води пов‘язане з плановим ремонтом водогону.

Подачу води припинять 19 червня о 23 годині до 22 години 20 червня.

Води у Вінниці не буде у Замостянському та Староміському районах, на П‘ятничанах, у селищі Десна, у центрі міста на вулицях Пирогова, Маліновського, Толстого.

Тиск води буде знижений на Свердловському масиві, у мікрорайоні «Поділля», на вулиці Литвиненко, на вулиці Пирогова.