Шахраї вважають Вінницю найкращим містом для "розводу"

Жертвами шахраїв, що пропонують «зняття порчі», «відведення біди», яка начебто загрожує людині, «зцілення», нетрадиційне лікування, «обмін грошей», продаж товарів в мережі Інтернет, стають переважно жінки та пенсіонери.

З початку року на території області зареєстровано 252 шахрайства, з яких більше половини розкриті, повідомляє начальник карного розшуку УМВС України у Вінницькій області Олександр Глянько.

- Співробітниками міліції були затримані дві жінки 19-ти та 22 років, які скоювали шахрайства під приводом працевлаштування та надання роботи на дому, - говорить Олександр Іванович. - Зловмисниці винаймали офісне приміщення, брали за свої «послуги» з людей від 200 до 500 гривень та через кілька днів зникали. Коли ми їх затримали, то одна з них сказала, що Вінниця найкраще місто для "розводу".

Жертвою аферистів, які пропонували біологічно активні добавки, які лікують майже усі хвороби, став літній чоловік. Пенсіонер перерахував на рахунки зловмисників майже 70 тисяч гривень. Коли чоловік пройшов повний курс лікування даними препаратами, а покращення стану здоров’я так і не сталося, з’ясувалося, що він «не правильно» приймав біодобавки. Розповсюджувачі препаратів сказали, що таблетки діють лише у комплексі з поясом, який необхідно носити щодня, та одраз ж запропонували пенсіонерові його придбати. Після тривалих розмов чоловік зрозумів, що його вводять в оману та пішов до міліції.

Працівники міліції кажуть, що більшість таких злочинів латентні, тобто приховані. Адеж потерпілим часто моромно ивзнати, що їх обманули.