Вінниця позиче 25 мільйонів гривень

21 червня під час відвідування разом з журналістами об‘єкту по асфальтуванню вулиць навколо Центрального ринку, вінницький міський голова Володимир Гройсман заявив, що міська рада планує зробити запозичення 25 мільйонів гривень.

- Це абсолютно спокійне запозичення, – сказав Володимир Борисович. – Адже при загальному бюджеті 1 млрд 250 млн позичити 25 мільйонів – цілком нормально. У загального фонду бюджету є проблеми хіба що з цифрами, доведеними Міністерством фінансом. Але за 6 місяців були прийняті зміни до бюджету, внаслідок чого місто отримало субвенцію у розмірі 20 млн. На черзі ще 20 – 30 млн. грн. Зазначу, що на фінансування окремих програм ми маємо підтримку обласної влади і розуміння губернатора Миколи Джиги. Зокрема, на каналізування та на дороги місто отримувало допомогу з обласного бюджету.