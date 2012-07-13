У тракториста більше шансів на заробітки, ніж у менеджера

У січні-червні 2012 року в обласній службі зайнятості зареєстровано 25,9 тис., а всього перебували на обліку 52,9 тис. незайнятих громадян.

Про це повідомив Вінницький обласний центр зайнятості.

З них мали статус безробітного 46,3 тис. осіб, отримували допомогу по безробіттю 41 тис. осіб.

У загальній чисельності безробітних, які перебувають на обліку, 40,4% складають жителі міст, 59,6% - жителі сільської місцевості.

Протягом січня – червня поточного року від 4,3 тис. роботодавців в центри зайнятості надійшли дані про наявність 23,7 тис. вакансій, серед яких найбільш затребуваними були трактористи, продавцi продовольчих і непродовольчих товарів, слюсарі-ремонтники, охоронці, водії, кухарі, електрогазозварники. Користувалися попитом на ринку праці також фахівці з високим рівнем кваліфікації, зокрема, бухгалтери, менеджери.

На кінець червня на 22,3 тис. осіб, які шукали роботу з допомогою центрів зайнятості налічувалося 1,6 тис. вакансій, в т.ч. для робітників - 901, службовців - 438, для осіб, які не мають спеціальної підготовки - 288. На кожне вільне робоче місце претендували, в середньому, 14 шукачів роботи (на цю дату минулого року - 16).

Службою зайнятості вживалися заходи щодо забезпечення більш ефективного використання наявної бази даних вакансій. Порівняно з відповідним періодом минулого року зріс рівень забезпечення робочою силою роботодавців з числа тих, що звернулися з цього питання (з 83,8 до 86,4%), і рівень укомплектування вакансій (з 72,5 до 82,4%).