17-річний юнак відтяв собі пальця «циркуляркою»

17 липня о 06:20 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 міста Хмільник від диспетчера швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення Хмільницької центральної районної лікарні госпіталізовано 17-річного хлопця з діагнозом «ампутація 1-го пальця правої кисті». Підліток отримав травми під час виконання робіт на циркулярці в особистому домогосподарстві. На даний час стан потерпілого лікарі оцінюють, як задовільний.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Того ж дня о 14:50 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення від чергової медсестри Жмеринської центральної районної лікарні про те, що в приймальне відділення каретою швидкої допомоги був доставлений 43-річний чоловік з діагнозом «електротравма, закрита черепно-мозкова та електроопік кисті лівої руки». Потерпілого госпіталізовано до реанімаційного відділення. Травми чоловік отримав при виконанні господарчих робіт, а саме при облаштуванні облицювальної кахельної плитки на стіні, внаслідок чого його вразило електричним струмом та потерпілий впав з висоти.

На даний час лікарі класифікують стан чоловіка, як важкий.