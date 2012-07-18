Заступник посла Литви – на Вінниччині

Заступник посла Литви в Україні Маріус Януконіс перебуває із робочим візитом в Могилів-Подільському. Зокрема він відвідав тренінг для жінок, які шукають роботу, у міжрайонному центрі зайнятості. Саме Посольство Литви підтримало такий захід. Під час спілкування із учасницями тренінгу, Маріус Януконіс закликав вінницьких жінок до більш активної участі у громадському та суспільному житті країни, області та району. І на прикладі Литви показав успішність роботи «слабкої половини»: у Литві президент, міністр оборони та голова парламенту – жінки.

Впродовж візиту заступник посла відвідає промислові об’єкти Могилів-Подільського, а також центр народної творчості.