Вінничанам з обмеженими фізичними можливостями розширять інформпростір

Під час останньої сесії міської ради, яка відбулась на початку липня, депутати міської ради внесли зміни до рішення Про затвердження проекту «Розширення інформаційного простору та створення умов для соціалізації та реабілітації людей з інвалідністю». Ухвалене депутатами рішення дозволить міському центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними можливостями «Гармонія», який минулого року став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, пришвидшити реалізацію заходів, спрямованих на підтримку і покращення стану здоров’я людей з обмеженими фізичними можливостями.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Минулого року Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню оголосив Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Переможцем цього конкурсу став центр реабілітації «Гармонія» в партнерстві із Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вінницької міської ради. Згідно умов конкурсу, переможець отримує фінансову підтримку на реалізацію цілей та заходів, передбачених у проекті. Так, зокрема, «Гармонія» отримає спільне фінансування (з міського та державного бюджетів) у розмірі понад 700 тисяч гривень. Для того, аби мати юридичні підстави для укладання угоди з дирекцією конкурсу та отримання фінансової підтримки з державного бюджету, сесія міської ради і затвердила проект, поданий громадською організацією «Гармонія» на конкурс.

За словами директора міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними можливостями«Гармонія» Раїси Панасюк, ці кошти допоможуть придбати необхідну комп’ютерну техніку, технічні засоби для реабілітації інвалідів та комплектуючі вироби до них. «Ми плануємо придбати такі тренажери, які дозволять розробляти кінцівки та покращувати їх кровообіг, - розповідає Раїса Панасюк. – На них зможуть займатися навіть ті люди, в яких нижні кінцівки нерухомі – слід буде лише вставити ноги у спеціально облаштовані педалі, а далі «розумний велосипед» сам почне помалу крутити педалі, причому визначатиме інтенсивність в залежності від фізичних можливостей людини. Це дасть можливість людям з проблемами хребта та опорно-рухового апарату, м’язової дистрофії та розсіяного склерозу отримати послуги активної та пасивної реабілітації, чим підкріпить надію на відновлення функцій організму та покращення фізичного стану, а для дітей – це можливість підвестися на ноги».

Крім того, в рамках реалізації проекту буде створено Інтернет-мережу, за допомогою якої люди з обмеженими фізичними можливостями матимуть змогу спілкуватися між собою. Загалом, за інформацією Раїси Панасюк, завдяки реалізації проекту «Розширення інформаційного простору та створення умов для соціалізації та реабілітації людей з інвалідністю» щороку у місті буде надаватися близько 9,5 тисяч реабілітаційних послуг.

Довідка. На сьогоднішній день у місті проживає 1314 вінничан на візках (з них 717 – діти та молодь), які потребують фізичної, психологічної та соціальної реабілітації.