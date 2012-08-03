Депутати збиралися заробити на оренді 57га земель водного фонду

Всупереч закону

На Гайсинщині 57 га земель водного фонду хотіли незаконно передати в оренду Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Прокурором Гайсинського району опротестовано 4 рішення Гранівської сільської ради про передачу окремим особам в оренду земель водного фонду загальною площею близько 57 га за межами населеного пункту.





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