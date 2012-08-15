55 людей загинуло за залізничних коліях

З початку 2012 року на Південно-Західній залізниці травмовано 80 громадян, 55 – смертельно. Це на одного більше ніж минулого року. На станціях травмовано 47осіб, із них 32 – смертельно; перегонах – 33 особи, з них 23 – смертельно.

- Основними причинами травмування громадян є порушення ними правил поведінки на залізничному транспорті, - говорить заступник начальника відокремленого підрозділу Козятинської дирекції залізничних перевезень Південно-західної залізниці В.Г.Микитенко. - Переважна їх більшість трапилась внаслідок халатного відношення потерпілих громадян до свого життя і здоров’я: хтось прогулювався по залізничній колії, наче тротуаром, комусь було ліньки скористатися пішохідним мостом, переходом, або дочекатися поки пройде потяг. А дехто взагалі рухався колією після зловживання спиртними напоями.

В 2012 році на залізничних шляхах та інших об’єктах, які відносяться до Козятинської дирекції залізничних перевезень і розташовані в семи областях: Київській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Черкаській та Тернопільській травмовано 9 осіб. Із них 8 – смертельно. Прикро, що поміж цих жертв є молоді люди: 1986 р.н.та 1992 р.н., які загинули 15.04.2012 р. на станції Козятин-І та станції Кожанка. Про це йдеться у повідомленні управління у справах преси на інформації Вінницької ОДА.

З метою активізації профілактики невиробничого травматизму, підвищення рівня безпеки громадян, керівництво дирекції звертається до жителів міст і сіл Вінниччини:

1. Дотримуйтесь правил особистої безпеки при переході через залізничні колії та знаходження поблизу них. Привчайте до цього своїх дітей. Пам’ятайте, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки і неможливо огородити тисячі кілометрів магістралі, як огороджуються промислові об’єкти.

2. Необхідно знати, що зупинити відразу потяг неможливо. Навіть при екстреному гальмуванні до повної зупинки потяг за інерцією проїде щонайменше 800 - 1600 метрів. Крім того, різке гальмування може призвести до аварії та травмування інших людей.

3. При переході через залізничні колії користуйтесь перехідними мостами, або спеціально передбаченими для цього переходами. Не переходьте колії, коли наближається потяг, або локомотив, бо зекономлені хвилини можуть коштувати вашого життя.

4. Не дозволяйте дітям ходити, або знаходитися на залізничних коліях і поблизу них без супроводу дорослих .

5. Рухомий склад, який стоїть, обходьте на відстані не менше 5 метрів.

6. Не перелазьте під вагонами.

7. Будьте уважні на вокзалах, особливо при значному скупченні потягів. Щоб не розгубитися і не стати жертвою нещасного випадку, уважно слухайте оголошення по гучномовному зв’язку і дотримуйтесь вказівок оголошень.

8. Не залишайте без нагляду дітей.

9. При поїздці в потязі не висовуйтесь із вікон і не викидайте сторонні предмети, оскільки можете бути самі травмовані, або травмувати працюючих на коліях людей.

10. Завчасно робіть посадку і своєчасно висадку із вагона – і тільки при повній зупинці поїзда.