Про податкові «пустощі» вінничан знатимуть за кордоном

В Україні буде розроблено міжнародну систему обміну інформацією про податкові злочини.

Про це повідомило Управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області.

- Створення міжнародної системи обміну інформацією про податкові злочини стане одним з завдань засідання Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань держав – учасниць СНД (КРОПР), яке відбудеться наприкінці вересня цього року в Одесі, - заявив Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач.

За словами посадовця, засідання КРОПР, яке відбудеться в Україні, вперше проходить у новому форматі. Для участі запрошеноо не лише постійних учасників ради, а й представників відповідних органів країн ЄС, інших європейських держав, Азії, Європолу та ОЕСР. Адже перед усіма ними стоїть просте завдання: напрацювати систему, яка б гарантувала спільну економічну безпеку.



Андрій Головач каже, що питання спільної системи безпеки сьогодні, з огляду на світову економічну ситуацію, є вкрай актуальним.

- Світова економічна криза наочно продемонструвала, що економіки різних країн є взаємозалежними. Тому відсидітися у стороні нікому не вийде – з організованою міжнародною економічною злочинністю потрібно боротися разом, - підсумував начальник податкової міліції.

КРОПР є органом галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав Співдружності. КРОПР виступає організаційною формою, яка забезпечує взаємодію у сфері виявлення, попередження та припинення економічних і податкових злочинів, реалізації політики забезпечення економічної безпеки.

Цей орган було створено у жовтні 1999 року.