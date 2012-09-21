Жителя Калинівки засудили на 3 роки через несплату аліментів

Прокуратурою Калинівського району порушено та направлено до суду кримінальну справу стосовно калинівчанина, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання двох синів, заборгувавши майже 21,5 тис. грн.

Про це повідомляє прокуратура Калинівського району.

Згідно повідомлення, під час судового розгляду встановлено, що цей горе-батько, маючи судимість за такий самий злочин, продовжував переховуватись від державних виконавців, однак, заробляв на будівництві в Київській області.

Суд, з урахуванням попереднього вироку, призначив йому максимальне покарання - обмеження волі на 3 роки.

Тепер із заробітку аліменти його дітям відраховуватиме адміністрація виправного центру, де засуджений обов’язково повинен працювати.

На сьогодні вирок суду набрав законної сили.