Сходив дідусь за хлібчиком: приклали ніж до горла

Працівники вінницької міліції затримали двох братів, які в одному з сіл Оратівського району, погрожуючи ножем та фізичною розправою, вчинили розбійний напад на пенсіонера. Зловмисники ледь не позбавили життя літнього чоловіка заради трьох тисяч гривень.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області .

Побитого пенсіонера посеред дороги виявила односельчанка. Жінка негайно викликала швидку допомогу та міліцію. За «гарячими слідами» кривдники дідуся була затримані. Ними виявилися 22 та 26-річні рідні брати, жителі Іллінецького району. Чоловіки, відбувши покарання в місцях позбавлення волі за скоєння крадіжок, на шлях виправлення так і не стали. Жага легкої наживи підштовхнула їх на новий злочин.

Як розповів начальник Оратівського райвідділу міліції Сергій Рудик, того дня літній чоловік на гужовій повозці їхав у сусіднє село купувати зерно. По дорозі він зупинився біля магазину придбати продукти. Коли пенсіонер розраховувався з продавцем, до магазину зайшли брати. Вони побачили, що у дідуся при собі чимала сума грошей. Думка про те, щоб відібрати у літньої людини гроші, виникла одночасно у обох чоловіків.

Біля одного з сіл району зловмисники наздогнали 64-річного пенсіонера та, погрожуючи ножем і фізичною розправою, змусили його віддати гроші. Після цього нападники побили дідуся та зникли в невідомому напрямку.

Зловмисників працівники міліції затримали через кілька годин після скоєння злочину тоді, коли вони на таксі намагалися виїхати з району.

Зараз кривдники пенсіонера затримані в порядку ст.115 КПК України. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України (розбій). Чоловікам загрожує покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Постраждалий літній чоловік зараз знаходиться хірургічному відділенні районної лікарні. Медики встановили, що у пенсіонера зламані три ребра.