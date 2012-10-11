Даішника, винного у скандальному «губернаторському» ДТП, відпустили

Винуватця скандального «губернаторської» ДТП, в якому фігурувало авто голови Тернопільської ОДА Валентина Хоптяна, відпустили прямо з зали суду, повідомляє ТСН.

В аварії, яка сталася увечері 31 грудня на Хмельниччині, одна людина загинула, ще двоє потрапили до лікарні.

Прокуратура Вінницької області, яка проводила досудове слідство, спростувала причетність губернатора до цієї аварії.

Зате кримінальну справу порушили проти начальника обласного управління ДАІ Віктора Пака - саме він перебував за кермом авто і залишив місце події.

Для чиновника обрали запобіжний захід «утримання під вартою». Хмельницький міський суд призначив керівника ДАІ 4 роки позбавлення волі. Втім, чиновника звільнили від відбування покарання з іспитовим строком два роки і відпустили.

