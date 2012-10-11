Підліток допоміг знайти виннного в ДТП, у якій загинув велосипедист

Працівники ДАІ за три годин розшукали водія, який на автошляху Крижопіль-Красносілка збив на смерть велосипедиста та зник з місця пригоди. Знайти винуватця аварії працівникам міліції допоміг підліток, який став випадковим свідком жахливої трагедії.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Близько восьмої години вечора на автошляху Крижопіль-Красносілка під колесами невстановленого автомобіля, загинув 54-річний житель одного з сіл Крижопільського району. Після наїзду на велосипедиста водій автівки навіть не зупинився, щоб надати потерпілому допомогу, а навпаки ще більше натиснув на педаль газу та зник з місця пригоди.

Все це сталося на очах у неповнолітнього хлопчика, який випадково опинився неподалік від місця аварії. Дитина запам’ятала, що автомобіль був білого кольору марки «Таврія Пікап».

Перевіривши базу даних, працівниками ДАІ було встановлено, що у районі зареєстровані дванадцять власників автомобілів даної марки. До кожного з них одразу виїхали працівники міліції. У пізній час не виявилося вдома лише одного власника «Таврії» - 28-річного жителя смт. Крижопіль. Коли він приїхав додому, на нього чекали міліціонери.

Свою причетність до наїзду на велосипедиста чоловік спочатку відкидав та дозволив оглянути свою машину. На автівці не було явних ушкоджень, характерних для ДТП - не було лише бокового дзеркала. Де воно, чоловік не зміг пояснити і зізнався у причетності до аварії. Водій виправдовувався тим, що злякався відповідальності, тому втік з місця пригоди.

Зараз власник «Таврії» затриманий, а його автомобіль поміщений на арештмайданчик. За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушена кримінальна справа за ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».