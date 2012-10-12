Велотехніку почали давати напрокат

У традиційному оздоровчому масовому велопробігу у Вінниці взяли участь близько 50 велоаматорів. Фінішу дістались усі. А переможців взагалі не визначали.

– Наймолодшому учаснику пробігу було 16 років. На такі заходи ми не запрошуємо малечу. Адже багато вінницьких автомобілістів і пішоходів не знайомі з елементарними правилами поведінки на дорогах. Такі люди, коли бачать колону велосипедистів, яку супроводжує карета швидкої допомоги і машина міліції, починають вести себе неадекватно, сваритися і навіть нецензурно лаятися, – сказав президент обласної федерації велоспорту, срібний олімпійський призер Сергій Чернявський.

За словами Сергія Чернявського, щороку у Вінниці відбувається 8–10 оздоровчих велопробігів, а також декілька велозмагань. Кількість учасників цих заходів стабільно збільшується.

– За останні три роки у зв’язку з появою у Вінниці велодоріжок кількість велосипедистів значно зросла. Тепер майже у кожній вінницькій родині є 1–2 велосипеди. Окрім того, на число велосипедистів позитивно впливає те, що останнім часом велотехніку у нашому місті почали давати напрокат. Це досить недорого – 20 гривень за першу годину, 10 – за кожну наступну; або 70 гривен на добу. Новий професійний велосипед вартує недешево. Але такий, що побував у використанні (в доброму стані) можна придбати за 2,5–3 тисячі гривен.