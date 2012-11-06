Кандидат-невдаха позбавив селян збудованої ним дороги

В окрузі № 13 Вінницькій області кандидат Петро Юрчишин, що програв вибори, зруйнував дорогу, побудовану в селі Рибчинці в рамках передвиборної кампанії.

Про це пише видання texty.org.ua.

Самовисуванець бізнесмен Петро Юрчишин з відривом у майже 50 тисяч голосів програв вибори Миколі Катеринчуку (64,34%).

За інформацією видання, після того, як стали відомі результати голосування, Юрчишин наказав працівникам з допомогою грейдерів знищити все, що було побудовано. У підсумку замість дороги в Рибчинці - переоране поле.

Як пише видання, Юрчишин є власником маслозаводу, мережі аптек, і великим орендарем землі. Після програшу він також почав погрожувати селянам приймати молоко за більш низькими цінами.