Вінницькі волейболісти обмінялись перемогами з аутсайдером

Вінницька чоловіча волейбольна команда суперліги ВНАУ (колектив аграрного університету) перед третім туром сенсаційно посідала друге місце в суперлізі, після лубенського клубу «Фаворит». Але повною мірою розвинути успіх у третьому турі, який пройшов на вихідних, «аграрії», на жаль, не спромоглись. У Харкові вони обмінялись перемогами з місцевим «Локо-експресом», який у поточному чемпіонаті до цього знав радощі перемоги.

Перший матч харків’яни програли ВНАУ з рахунком 1:3 (25:21, 21:25, 19:25, 18:25). Вони були господарями матчу лише в першій партії. А потім гості перехопили ініціативу в матчі і у результаті змогли виграти три сети поспіль. Причому, якщо в другій партії боротьба була практично рівною, то в наступних волейболісти з Вінниці змогли повністю нав’язати «Локо-експрес» свою гру. Тому результат матчу є цілком закономірним.

Наступного дня господарі напередодні професійного свята – дня залізничників – спромоглись взяти реванш з рахунком 3:2 (22:25, 19:25, 25:21, 25:20, 21:19). Після перших двох достатньо невиразних партій харків’яни знайшли в собі сили і показали хороший командний волейбол, який і дозволив узяти два очки і добути першу перемогу в чемпіонаті.

Нагадаємо, що за успіх з рахунком 3:1 переможець отримує 3 очка. За виграш з мінімальним рахунком дається 2 очки, а переможеному – одне. Таким чином у першій столиці України вінничани здобули 4 очки з 6 можливих.

– Вважаю, що практично всі команди (і «Хімпром», і «Буревісник», і ВНАУ тощо) приблизно нашого рівня. У них лише більше досвіду. Але це – справа наживна, – сказав головний тренер «Локо-експрес» Ігор Зябліцев.