Вінничанин робив наркоманок з повних українок

Житель Вінниці організував злочинну групу, яка збувала українкам препарат для схуднення, що викликає наркотичну залежність, пише Зотов-Ньюз.

В суд Києва направлено кримінальну справу стосовно членів групи, яка впродовж тривалого часу постачала та продавала препарати для схуднення, що містять психотропні речовини.

Приводом для розслідування стала скарга киянки: вона купила в інтернет-магазині препарат, який викликав побічні дії. На те саме нарікали й подруги потерпілої, які також купували там пігулки.

З'ясувалося, що до їх складу входить психотропна речовина - сибутрамін. Це з'єднання підсилює відчуття насичення. А серед побічних ефектів сибутраміну - наркотична залежність, захворювання серцево-судинної системи, зневоднення, нервово-психічні розлади.

За повідомленням Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України зловмисників затримали влітку, а постануть вони перед судом у листопаді.

Встановлено, що групою керував житель Вінниці. Його подільниками були троє земляків і уродженець Іраку. Препарати доставлялися морем з Китаю до Одеси приховано від митного контролю.

Під час обшуків вилучено 11,356 тис. блістерів, в яких міститься 166,822 тис. капсул. За даними міліції, ринкова вартість цієї кількості препарату оцінюється в 3-5 млн. грн. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років і конфіскація майна.

Довідка.

Сибутрамін з 1997 року був затверджений як ліки від ожиріння Управлінням по контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США. Потім поширювався світом із фантастичною швидкістю.

Люди, що приймали сибутрамін усе частіше стали вдаватись до самогубств, вмирати від інфарктів, інсультів або «підсаджуватися» на нього як на наркотики. Але американське Управління багато років ігнорувало ці повідомлення. Та нарешті провело нові, більш глибокі дослідження сибутраміну. Тож сумнівів з приводу його заборони не залишилося. Тепер придбати ліки з сибутраміном можна тільки за рецептом лікаря. Відповідно, вільний продаж його заборонений.

У травні 2010 року в Україні сибутрамін був включений в список психотропних речовин. Втім, навіть до заборони, сибутрамін рекомендувався лише при особливо важких формах ожиріння, коли всі інші методи лікування не приносили ефекту.