На кожного вінничанина ввезли 3,4 кг імпортних курей і м’яса

Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг за січень – вересень 2012р. склав 914 млн. дол. США, що більше, проти січня – вересня 2011р., на 76 млн. дол.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 473 і 390 млн. дол., що засвідчує перевагу вивозу товарів над ввозом. Баланс зовнішньої торгівлі товарами стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 83 млн. дол. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 103 країн світу.

Провідними країнами в зовнішній торгівлі товарами є Російська Федерація (152 млн. дол.), Білорусь (151 млн. дол.), Польща (94 млн. дол.), Німеччина (74 млн. дол.), Китай (48 млн. дол.), Молдова (29 млн. дол.), Казахстан (27 млн. дол.) та Італія (26 млн. дол.). Крім того, великі обсяги зовнішньої торгівлі належать, також, Азербайджану, Австрії, Іспанії, Нідерландам, Франції, Індії, Туреччині, Єгипту та Вірґінським Островам (Брит.).

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області на протязі багатьох років залишається відносно стабільною з незначним відсотковим коливанням. Основу її складають мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження і готові харчові продукти.

Крім того, вагома частка належить машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню; продуктам рослинного походження; продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; деревині та виробам з деревини; засобам наземного транспорту та текстильним матеріалам і текстильним виробам.

Так, іноземними резидентами закуплено на Вінниччині 4773 т молока і молочних продуктів, 753 т м’яса великої рогатої худоби, 195 т сирів, 158 тис. т зернових культур, 84 тис. т олії соняшникової, 21 тис. т цукру білого, 181 тис. дал. горілки, 139 тис.м3 лісоматеріалів.

Суб’єктами господарювання Вінниччини закуплено у іноземних партнерів 2517 т м’яса свиней, 3034т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 34 тис. т бензинів автомобільних, 70 тис. т дизельного пального (газойлів), 47 тис. т добрив, 2125 тис.м2 тканин різних видів, 698 тис.м2 плит деревоволокнистих, 11 тис. т прокату чорних металів, 2008 тис. шт. машин пральних побутових, 1466 тракторів, 4199 автомобілів вантажних, 311 автомобілів легкових, 26 комбайнів зернозбиральних та 64 машини сільськогосподарські для обробки ґрунту.

Зовнішньоторговельний оборот послуг за 9 місяців 2012р. становив 51 млн. дол. Обсяги експорту та імпорту послуг склали, відповідно, 32 та 19 млн. дол. Підприємства Вінниччини надавали послуги резидентам із 94 країн світу, а отримували з 46 країн.

Основними споживачами послуг були Кіпр, Німеччина, Ізраїль, Вірґінські Острови (Брит.), Російська Федерація та Йорданія. Іноземним резидентам надавались, в основному, комп’ютерні послуги (14 млн. дол.), послуги у виробництві готового одягу та хутра (8 млн. дол.) та послуги у сфері вищої освіти (4 млн. дол.).

Провідними партнерами в імпорті послуг є такі країни, як Кіпр, Польща, Австрія, Німеччина та Російська Федерація. Основою імпорту послуг є послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю. Їх отримано на 9 млн. дол. Крім того, в значних обсягах отримувались послуги з реклами і вивчення ринку (3 млн. дол.) та транспортні послуги (2 млн. дол.).