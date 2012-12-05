Молдавани захотіли у вінницькі тюрми

4 грудня 2012 року пенітенціарна служба Вінницької області вітала колег з Республіки Молдова. Делегація з 11 осіб, яку очолює генеральний директор Департаменту пенітенціарних установ Міністерства юстиції В’ячеслав Чебан, прибула на територію України з метою започаткування конструктивного та ефективного співробітництва між відомствами двох країн.

Про це повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

«Обмін досвідом та набуття нових знань з метою удосконалення діяльності пенітенціарної служби Республіки Молдови – результат нашого візиту», - зазначив В’ячеслав Чебан.

Прийом на Вінниччині розпочався з робочої зустрічі, яка проходила в управлінні Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області. Відкрив захід начальник управління В’ячеслав Люх, який у своїй промові наголосив: «Сьогодні особлива увага в державі приділена гуманізації процесу виконання покарання. Саме тому 08 листопада 2012 року Президент України підписав Указ №631 «Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України», згідно з яким протягом чотирьох місяців Урядом буде розроблено державну цільову програму щодо реалізації зазначеної Концепції». У своїй промові очільник обласного управління довів основні положення Концепції та проінформував усіх присутніх про особливості виправних установ на території Вінницької області.

Члени молдавської делегації в свою чергу розповіли про особливості діяльності їхнього відомства.

Продовжився захід відвідуванням Вінницької виправної колонії (№86). Під час перебування в установі, члени делегації відвідали виробничі об’єкти підприємства колонії, серед яких були дільниці з деревообробки, з виготовлення облицювальної цегли та виготовлення меблів для навчальних закладів. Керівник молдавського відомства був приємно вражений потужностями виробництва і звернув особливу увагу своїх колег щодо розвитку даного структурного напрямку. Оглянули пенітенціарії з Молдови і умови проживання утриманців закладу, ознайомились з роботою лазні та організацією соціально-виховної та психологічної роботи.

Наступною приймала гостей Стрижавська виправна колонія (№81). Усі учасники делегації відвідали основні виробничі об’єкти підприємства та ознайомились з роботою міжобласної багатопрофільної лікарні при установі.

Завершилось відвідування підведенням підсумків візиту у актовій залі Стрижавської виправної колонії (№81). Від імені усієї делегації В’ячеслав Чебан щиро подякував за теплий прийом, змістовний та інформаційно місткий візит до виправних закладів та висловив слова впевненості щодо подальшої тісної співпраці. Наприкінці колеги обох відомств обмінялись подарунками та зробили загальне фото на пам’ять.