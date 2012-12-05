Жителям Старого міста вже не потрібні асенізатори

У Вінниці завершується другий етап каналізування Старого міста, завдяки якому буде прокладено майже 6 км мереж водовідведення. Загалом у проекті з каналізування цього мікрорайону бере участь 1400 будинковолодінь. Біля 670 будинків уже мають можливість підключитись до мережі, а ще 320 вже користуються каналізацією.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради.

Цьогоріч у приватному секторі Вінниці продовжувалась робота по прокладанню мережі водовідведення. Вінницький міський голова Володимир Гройсман переконаний, що якісними послугами мають бути забезпечені усі мешканці міста не залежно від місця проживання.

- Ці проекти для нас є вкрай важливими. І як показує досвід, не лише для влади, адже мешканці дуже активно беруть участь у цих процесах, - зазначає очільник міста. – Адже з одного боку, це зручні та комфортні умови для жителів приватної забудови, з іншого боку – це покращення екологічної ситуації в місті в цілому.

Кілька років тому у приватному секторі закипіла робота по будівництву мереж водовідведення, які стартували із П’ятничан. Там було збудовано насосну станцію та самоплинний колектор, який був під’єднаний до центральної мережі. Наступним етапом стало каналізування Старого міста, переважна частина якого має саме приватну забудову.

Два роки тому тут розпочалася реалізація масштабного проекту по каналізуванню близько 1400 будинковолодінь. Їх мешканці вирішили скористатися допомогою міської влади, яка полягає у співфінансуванні робіт у розрахунку 50 на 50 – половина суми, яка необхідна для прокладання мережі по вулицях приватного сектора, фінансується з міського бюджету, інша половина – це кошти мешканців.

Минулого року завершився перший етап каналізування цього мікрорайону Вінниці. З бюджету розвитку міста на ці роботи було виділено 1 млн. грн., що дозволило забезпечити мережею водовідведення вулиці Українську та Грабовської, провулки Ушакова та Смирнова. Наразі завершується другий етап, який включає вулиці Димчука, Киянко, Ілика, Добрих Сусідів, Квітуча, Левадна, пр. Сусідський, Сонячний, Замріяний. А це 5276 метрів самоплинної каналізаційної мережі та 688 м напірної. Залишилося прокласти близько 150 метрів мережі по вул. Левадній. Загалом з бюджету розвитку міста на проведення робіт по цих вулицях виділено близько 5 млн. грн. Мешканці вже зібрали більше 2,5 млн. грн.

Розпочався у цьому році і третій етап, до якого увійде 11 вулиць та 10 провулків. Паралельно проводиться каналізування вулиці Петровського, а на наступний рік заплановано прокласти мережі по І та ІІ провулках Петровського.

За даними Асоціації органів самоорганізації населення міста Вінниці, на наступний рік подали заявки на каналізування вулиць 7 квартальних комітетів. Мешканці приватного сектору охоче ідуть на участь у проекті, адже прокладання мережі коштує кожному домоволодінню близько 5 тис. грн., а послуги з відведення каналізаційних стоків 1,23 грн. В той час як одна викачка «вигрібної» ями об’ємом 3 куб. м. коштує власникам 200 грн. Тому під’єднання до центральної мережі водовідведення власникам будинків окуповується за 2-3 роки. Окрім того, це покращує якість води у криницях, адже більшість «вигрібних» ям не герметичні і каналізаційні стоки потрапляють до водоносних шарів.