Нарешті затримали молодика, що пограбував росіянина

У Піщанці працівники міліції затримали 21-річного жителя с. Гонорівка, підозрюваного у крадіжці грошей у громадянина Росії, який приїхав гостювати до України.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За інформацією начальника Піщанського райвідділу міліції Василя Мазура, події розгорталися таким чином. Наприкінці листопада до 55-річної жительки Гонорівки у гості приїхав чоловік з Саратовської області. 3 грудня жінка накрила стіл та запросила до себе в гості сусідів. Серед запрошених був і підозрюваний. Під час застілля, молодик скористався неуважністю 57-річного гостя з Росії та поцупив 6300 російських рублів. На другий день він обміняв гроші та виїхав з села. Правоохоронці встановили його місцезнаходження. Молодий чоловік тратив викрадені гроші в м. Одесі. При затриманні у підозрюваного працівниками міліції вилучено частина грошей.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.