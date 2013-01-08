Колекціонеру монет дали 3 роки

Набув чинності вирок Могилів-Подільського суду Вінницької області у кримінальній справі, порушеній та розслідуваній УСБУ стосовно громадянина Молдови, який намагався вивезти з України рідкісні монети, визнані культурно-історичною цінністю.

Про це повідомляє прес-центр СБУ у Вінницькій області.

На початку квітня 2012 року, у відділі митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, в багажному відділенні автомобіля 60-річного іноземця правоохоронці вилучили два незадекларовані альбоми зі старовинними монетами.

Контрабандист, учасник Кишинівського клубу колекціонерів, заперечував цінність монет, однак згідно з висновком комплексної мистецтвознавчої та хімічної експертизи, проведеною Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, встановлено, що 42 з наявних в альбомах монет мають історичне значення та культурну цінність. Усі вони належать до часів Російської імперії, серед них: московський полуполтинник (1707р.), рубль (1811р.), золота монета 917 проби (1877р.).

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки. Також винесено рішення конфіскувати рідкісні монети на користь держави.