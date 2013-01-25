АМКУ оштрафував «Вінницяобленерго»

Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ПАТ "Вінницяобленерго" на 45 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомило Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету.

Як встановило Відділення, товариство завищувало плату за відновлення електропостачання після його припинення з ініціативи енергопостачальника. Товариство при розрахунку ціни на роботи з відновлення електропостачання побутовим споживачам після його припинення з ініціативи енергопостачальника включало рентабельність (прибуток), хоча відповідно до чинного законодавства споживач зобов’язаний оплатити енергопостачальнику витрати на повторне підключення.

Підприємство знизило вартість відновлення електропостачання після його припинення на 12 відсотків.

Під час визначення розміру штрафу враховано, що ПАТ "Вінницяобленерго" визнало і припинило порушення та сприяло розслідуванню у справі.