Тростянецьких чиновників упіймали на розтраті

Посадовці державного підприємства незаконно розтратили 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ податкової міліції Тростянецької ОДПІ.

На початку нинішнього року за матеріалами відділу податкової міліції Тростянецької ОДПІ слідчим управлінням ДПС у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження відносно службових осіб державного підприємства Тростянецького району, які незаконно розтратили більше 200 тисяч гривень державних коштів. Порушення закону, що призвело до втрат бюджету, сталося при закупівлі сировини для виготовлення продукції – її придбали не лише без обов’язкового у таких випадках проведення тендерних процедур, але й за завищеними цінами.

Зараз триває досудове розслідування за ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.