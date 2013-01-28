Пожежа залишила без даху над головою 13 вінничан

В селі Скоморошки Оратівського району згорів 5-ти квартирний житловий будинок. Без даху над головою залишились тринадцять чоловік.

Про це повідомляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.

26 січня вранці в чергову частину міліції надійшло повідомлення про те, що о пів на шосту ранку в с. Скоморошки Оратівського району в дерев’яному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми висновками правоохоронців, пожежа виникла внаслідок несправного пічного опалення в одній з п’яти квартир.

В будинку проживає 13 чоловік. Під час пожежі ніхто з людей не постраждав. Наразі мешканці згорілої будівлі переселені до родичів, матеріальний збиток встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції. Триває перевірка обставин виникнення пожежі.