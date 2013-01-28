Мовчан подарував рідній школі мультимедійну дошку

Голова облдержадміністрації Іван Мовчан побував у рідній школі - завітав до Крикливецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (Крижопільський районі).

«Я сьогодні з самого ранку хвилювався так, ніби вперше йшов до школи, - сказав Іван Мовчан на початку зустрічі. - Це для мене знакова подія, схожа на шкільний іспит. Я спеціально обрав для першої такої поїздки рідну школу. Хотів почути і побачити вас, шановні учителі, отримати заряд енергії від рідних мені стін. Минуло 32 роки, як я закінчив школу. Вони пролетіли дуже швидко, хоч це, виявляється, значна частина життя. Я завжди по-доброму згадую свою школу, учителів. Вдячний за науку, і за те, що у цих стінах і зараз зберігається добра енергетика. Не було у нас тоді статків, але нас виховували на принципах людяності, порядності. І світ ми сприймали не так, як його сприймає сучасна молодь. Тому перед освітянами нині – дуже складні завдання».

Під час візиту Іван Мовчан разом з начальником управління освіти і науки облдержадміністрації Ігорем Івасюком передав школі мультимедійну дошку, а кожному учителю вручив на згадку книгу-фотоальбом «Вінниччина».

У школі досі працюють кілька вчителів, які навчали губернатора понад три десятиліття тому.